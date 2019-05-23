Болтон потребовал "бросить вызов" военному влиянию России в Арктике

Для этого необходимо построить корабли нового класса, которые будут пригодны для круглогодичного присутствия в регионе Северного полюса, заявил он.

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон призвал выпускников Академии береговой охраны США "бросить вызов" военному влиянию России в Арктике, сообщает Sputnik International.

— Вы поможете Соединённым Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике, — заявил Болтон.

Советник президента также подчеркнул, что США необходимо остановить намерения Китая усилить своё влияние в Арктике.

Как сказал Болтон, для этого потребуется построить корабли нового класса, пригодные для круглогодичного присутствия в регионе.

Ранее Лайф сообщал о росте напряжённости в отношениях Джона Болтона и госсекретарём США Майком Помпео. Причина в том, что политики придерживаются разных стилей в исполнении своих обязанностей. Более того, даже американский лидер Дональд Трамп отмечал сложный характер своего советника по нацбезопасности.