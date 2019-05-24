Полиция задержала подозреваемого в связях с причастными к терактам в Шри-Ланке

Задержать 39-летнего Абдула Салам Иршад Мохмуда помогли бдительные местные жители.

Полиция Мьянмы задержала подозреваемого, связанного с причастными к терактам в Шри-Ленке. Об этом сообщает газета The Nation.

По данным издания, задержание произошло вскоре после того, как местные жители опубликовали в "Фейсбуке" предупреждение о том, что некий иностранец, который находится в стране больше положенного срока, связан с участниками недавних терактов.

39-летний Абдул Салам Иршад Мохмуд находился в гостинице в центральной части делового района Янгона, сейчас он доставлен в отделение полиции. Свою вину мужчина не признаёт. Полицейские в настоящее время ведут дальнейшее разбирательство.