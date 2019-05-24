Полиция задержала подозреваемого в связях с причастными к терактам в Шри-Ланке
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Задержать 39-летнего Абдула Салам Иршад Мохмуда помогли бдительные местные жители.
Полиция Мьянмы задержала подозреваемого, связанного с причастными к терактам в Шри-Ленке. Об этом сообщает газета The Nation.
По данным издания, задержание произошло вскоре после того, как местные жители опубликовали в "Фейсбуке" предупреждение о том, что некий иностранец, который находится в стране больше положенного срока, связан с участниками недавних терактов.
39-летний Абдул Салам Иршад Мохмуд находился в гостинице в центральной части делового района Янгона, сейчас он доставлен в отделение полиции. Свою вину мужчина не признаёт. Полицейские в настоящее время ведут дальнейшее разбирательство.
21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов. Восемь взрывов прогремели в гостиницах и католических храмах. По данным Минздрава, погибло 359 человек, но позже оказалось, что цифры были по ошибке завышены медиками. 6 мая правительство страны сообщило, что все те, кто организовывал теракты 21 апреля, были арестованы или уничтожены.