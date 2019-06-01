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Опубликовано 1 июня 2019, 05:21

Егор Крид высмеял анонс нового сезона "Холостяка"

Фото © Instagram/egorkreed

Фото © Instagram/egorkreed

Создатели телешоу призывают зрителей приходить на кастинг "теперь с настоящим мужиком".

Российский певец Егор Крид посмеялся над анонсом нового "Холостяка". Об этом он сообщает в своём инстаграме.

В тизере проекта присутствует фраза: "Приходи на кастинг нового "Холостяка", теперь с настоящим мужиком!" — после чего следует вырезанная часть высказывания Крида: "Я бы вряд ли на такое согласился".

Видимо, у кое-кого пригорело после интервью. Несите огнетушитель, — написал певец в соцсети, отметив, что ролик уже удалили, однако "Интернет всё помнит".

Видимо, Крид имеет в виду интервью у Юрия Дудя, вышедшее 28 мая. В видеоролике бывший участник Black Star рассказывает, чем он остался недоволен в "Холостяке".

Как ранее писал Лайф, в следующем сезоне "Холостяка" выбор главного героя шоу хотят оставить за зрителями.

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Надежда Харламова
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