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Регион
Опубликовано 4 июня 2019, 16:58

Экклстоун: Шумахер ответит на все вопросы

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Документальный фильм о выдающемся немецком гонщике выйдет в прокат в конце 2019 года, но уже сейчас СМИ опубликовали трейлер, где бывший руководитель "Формулы-1" говорит о состоянии гонщика.

Экс-глава "Формулы-1" Берни Экклстоун поведал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера, который уже пять лет проходит реабилитацию после полученной травмы головы на горнолыжном курорте.

— Михаэль пока не с нами, но когда ему станет лучше, он ответит на все вопросы, — сказал Экклстоун в трейлере.

Сам фильм выйдет в прокат 5 декабря 2019 года.

Отметим, что семья Шумахера тщательно скрывает местоположение гонщика и не комментирует его состояние здоровья.

Что известно о состоянии Шумахера спустя пять лет после трагедии?

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Кира Громова
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