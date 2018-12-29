Что известно о состоянии Шумахера спустя пять лет после трагедии?

Ровно пять лет назад — 29 декабря — семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, отдыхавший на горнолыжном курорте во французских Альпах, получил травму головы. Местонахождение и состояние гонщика до сих пор тщательно скрываются. Лайф в хронологическом порядке рассказывает всё то, что просочилось в СМИ о здоровье немецкого пилота.

Падение в Альпах 29 декабря 2013 г. На горнолыжном курорте в Альпах Шумахер упал и ударился головой о выступ скалы. Впал в кому. Вышел из комы Июнь 2014 г. Шумахер вышел из комы и покинул больницу в Гренобле. Об этом сообщила журналистам менеджер гонщика. Первые улучшения здоровья Май 2015 г. Менеджер гонщика сообщила, что его состояние медленно, но улучшается. Он проходит реабилитацию дома. Фото: © twitter.com/schumacher Не может ходить Сентябрь 2016 г. В суде адвокат заявил, что Шумахер не может ходить и стоять даже при помощи врача. Фото: © twitter.com/ @schumacher Продажа имущества из-за долгов Декабрь 2016 г. Семья гонщика из-за больших трат на лечение продала дом в Норвегии и его личный самолёт. Фото: © twitter.com/ @schumacher Поездка в США Сентябрь 2017 г. Журнал Bravo сообщил, что гонщика перевезли из Швейцарии в США (Техас) в центр для пациентов с травмами мозга. Фото: © EAST NEWS "Плачет, глядя на горы" Август 2018 г. Журнал Paris Match сообщил, что гонщик проявляет эмоции, реагирует на голос жены и плачет, глядя на горы. Фото: © twitter.com/ @schumacher "Не прикован к постели" Декабрь 2018 г. Daily Mail сообщило, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в оборудовании для дыхания. Фото: © twitter.com/ @schumacher