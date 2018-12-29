Что известно о состоянии Шумахера спустя пять лет после трагедии?

Падение в Альпах
29 декабря 2013 г. На горнолыжном курорте в Альпах Шумахер упал и ударился головой о выступ скалы. Впал в кому.
Вышел из комы
Июнь 2014 г. Шумахер вышел из комы и покинул больницу в Гренобле. Об этом сообщила журналистам менеджер гонщика.
Первые улучшения здоровья
Май 2015 г. Менеджер гонщика сообщила, что его состояние медленно, но улучшается. Он проходит реабилитацию дома.
Фото: © twitter.com/schumacher
Не может ходить
Сентябрь 2016 г. В суде адвокат заявил, что Шумахер не может ходить и стоять даже при помощи врача.
Продажа имущества из-за долгов
Декабрь 2016 г. Семья гонщика из-за больших трат на лечение продала дом в Норвегии и его личный самолёт.
Поездка в США
Сентябрь 2017 г. Журнал Bravo сообщил, что гонщика перевезли из Швейцарии в США (Техас) в центр для пациентов с травмами мозга.
Фото: © EAST NEWS
"Плачет, глядя на горы"
Август 2018 г. Журнал Paris Match сообщил, что гонщик проявляет эмоции, реагирует на голос жены и плачет, глядя на горы.
"Не прикован к постели"
Декабрь 2018 г. Daily Mail сообщило, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в оборудовании для дыхания.
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