Что известно о состоянии Шумахера спустя пять лет после трагедии?

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Что известно о состоянии Шумахера спустя пять лет после трагедии?

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Фото: © twitter.com/schumacher

Ровно пять лет назад — 29 декабря — семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, отдыхавший на горнолыжном курорте во французских Альпах, получил травму головы. Местонахождение и состояние гонщика до сих пор тщательно скрываются. Лайф в хронологическом порядке рассказывает всё то, что просочилось в СМИ о здоровье немецкого пилота.

Падение в Альпах

29 декабря 2013 г. На горнолыжном курорте в Альпах Шумахер упал и ударился головой о выступ скалы. Впал в кому.

Вышел из комы

Июнь 2014 г. Шумахер вышел из комы и покинул больницу в Гренобле. Об этом сообщила журналистам менеджер гонщика.

Первые улучшения здоровья

Май 2015 г. Менеджер гонщика сообщила, что его состояние медленно, но улучшается. Он проходит реабилитацию дома.

Фото: © twitter.com/schumacher

Не может ходить

Сентябрь 2016 г. В суде адвокат заявил, что Шумахер не может ходить и стоять даже при помощи врача.

Фото: © twitter.com/ @schumacher

Продажа имущества из-за долгов

Декабрь 2016 г. Семья гонщика из-за больших трат на лечение продала дом в Норвегии и его личный самолёт.

Фото: © twitter.com/ @schumacher

Поездка в США

Сентябрь 2017 г. Журнал Bravo сообщил, что гонщика перевезли из Швейцарии в США (Техас) в центр для пациентов с травмами мозга.

Фото: © EAST NEWS

"Плачет, глядя на горы"

Август 2018 г. Журнал Paris Match сообщил, что гонщик проявляет эмоции, реагирует на голос жены и плачет, глядя на горы.

Фото: © twitter.com/ @schumacher

"Не прикован к постели"

Декабрь 2018 г. Daily Mail сообщило, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в оборудовании для дыхания.

Фото: © twitter.com/ @schumacher

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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