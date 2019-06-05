— К нам кого только ни отправляли... Игорь Денисов завершил карьеру, его всё равно продолжают к нам отправлять. Сейчас открыл Интернет, прочитал, что и Дмитрий Тарасов уже чуть ли не у нас. Кто на самом деле к нам перейдёт, выяснится позже, — сказал он в интервью "Советскому спорту". — Разница в мастерстве игроков между Премьер-лигой и ФНЛ существенная. Чтобы бороться за минимальные задачи, которые наверняка поставит руководство, необходимы более качественные исполнители. Иначе долго в элите мы не задержимся.