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Регион
Опубликовано 23 июня 2019, 18:00

Хэмилтон выиграл Гран-при Франции "Формулы-1", Квят не попал в десятку лучших

Фото: © twitter / Toro Rosso

Фото: © twitter / Toro Rosso

В ходе гонки российский пилот обошёл нескольких соперников, но этого не хватило для попадания в очковую зону.

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продолжает уверенно идти к шестому титулу. На Гран-при Франции британец одержал четвёртую победу подряд в ходе этого сезона "Формулы-1". Он уверенно контролировал ситуацию в пелотоне на протяжении всего заезда и уверенно финишировал первым. Вторую строчку традиционно занял его партнёр по команде Mercedes Валттери Боттас, Шарль Леклер из Ferrari стал третьим.

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят был вынужден прорываться из самого хвоста стартовой решётки. Из-за штрафа за смену элементов силовой установки россиянин ушёл в бой с последнего ряда стартового поля. В ходе гонки ему удалось совершить несколько обгонов, в том числе опередить напарника — Александера Албона. В итоге Квят занял 14-е место.

Результаты Гран-при Франции упрочили лидерство Хэмилтона в чемпионате, а Mercedes — в Кубке конструкторов.

Положение пилотов в чемпионате

  1. Льюис Хэмилтон — 187 очков
  2. Валттери Боттас — 151
  3. Себастьян Феттель — 111
  4. Макс Ферстаппен — 100
  5. Шарль Леклер — 87
  6. Пьер Гасли — 36
  7. Карлос Сайнс — младший — 26
  8. Даниэль Риккардо — 22
  9. Кими Райкконен — 17
  10. Кевин Магнуссен — 14
  11. Нико Хюлькенберг — 14
  12. Ландо Норрис — 13
  13. Серхио Перес — 13
  14. Даниил Квят — 10
  15. Алекс Албон — 7
  16. Ланс Стролл — 6
  17. Ромен Грожан — 2
  18. Антонио Джовинацци — 0
  19. Джордж Расселл — 0
  20. Роберт Кубица — 0

Следующий этап чемпионата мира пройдёт с 28 по 30 июня в Австрии.

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Дмитрий Садылко
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