Слуцкий: Трамп чувствует себя свободнее в диалоге с Москвой

Президент США Дональд Трамп почувствовал свободу действий в диалоге с Россией после доклада специального прокурора Роберта Мюллера, доказавшего отсутствие его сговора с Кремлём, уверен глава Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий после встречи Путина и Трампа.

— Встреча подтвердила прочность внутриполитических позиций Дональда Трампа. Очевидно, что после публикации доклада Мюллера, доказавшего отсутствие "сговора" Трампа с Кремлём, американский лидер чувствует некоторую "свободу рук" в части, касающейся диалога с РФ, — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

Также парламентарий указал на обсуждение лидерами двух стран темы Китая, "по всей видимости, с американской подачи". Слуцкий считает, что это может говорить о том, что в Вашингтоне осознают ущербность политики "двойного сдерживания" Москвы и Пекина и хотят расшатать российско-китайское партнёрство".

— Истинная направленность американского тезиса о том, что Москва, дескать, должна "бояться" усиливающегося Китая, очевидна для нас. Такие провокационные вбросы не могут оказать влияния на динамично развивающиеся... российско-китайские отношения, — добавил он.

Слуцкий отметил также, что переговоры были конструктивными, а стороны подтвердили заинтересованность в выправлении отношений. При этом парламентарий считает, что сейчас надеяться на "прорывы" не стоит, но договорённость начать диалог по контролю над вооружениями и экономическому сотрудничеству даёт надежду на выстраивание нормальных межгосударственных отношений.