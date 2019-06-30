На границе двух Корей Трампу подарили куртку

Американские военные в демилитаризованной зоне подарили президенту США Дональду Трампу куртку с именами военных командиров, дислоцированных в Южной Корее. Об этом сообщает CNN.

— Это небольшой знак признательности и признания вашего визита сюда, — сказали военные. — Все знают, что вы гольфист. Здесь тоже есть несколько игроков в гольф... Мы надеемся, что этот подарок станет полезным для вас на полях для гольфа.

.@DogFaceSoldier presents Trump with a jacket to wear while golfing. pic.twitter.com/F8eUaRx2iG — William Gallo (@GalloVOA) 30 июня 2019 г.