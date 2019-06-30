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Опубликовано 30 июня 2019, 08:01

На границе двух Корей Трампу подарили куртку

Фото © Twitter / William Gallo‏

Фото © Twitter / William Gallo‏

Американские военные в демилитаризованной зоне подарили президенту США Дональду Трампу куртку с именами военных командиров, дислоцированных в Южной Корее. Об этом сообщает CNN.

— Это небольшой знак признательности и признания вашего визита сюда, — сказали военные. — Все знают, что вы гольфист. Здесь тоже есть несколько игроков в гольф... Мы надеемся, что этот подарок станет полезным для вас на полях для гольфа.

Напомним, сегодня Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Корей. Его сопровождал южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин. Здесь же американский президент встретился с главой КНДР. После этого лидеры провели короткие переговоры, а Трамп пригласил Ким Чен Ына в Белый дом.

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Александра Вишнякова
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