На границе двух Корей Трампу подарили куртку
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Американские военные в демилитаризованной зоне подарили президенту США Дональду Трампу куртку с именами военных командиров, дислоцированных в Южной Корее. Об этом сообщает CNN.
— Это небольшой знак признательности и признания вашего визита сюда, — сказали военные. — Все знают, что вы гольфист. Здесь тоже есть несколько игроков в гольф... Мы надеемся, что этот подарок станет полезным для вас на полях для гольфа.
.@DogFaceSoldier presents Trump with a jacket to wear while golfing. pic.twitter.com/F8eUaRx2iG— William Gallo (@GalloVOA) 30 июня 2019 г.
Напомним, сегодня Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Корей. Его сопровождал южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин. Здесь же американский президент встретился с главой КНДР. После этого лидеры провели короткие переговоры, а Трамп пригласил Ким Чен Ына в Белый дом.