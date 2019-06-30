Трамп пригласил Ким Чен Ына в Белый дом

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Вашингтон, сообщает агентство Yonhap.

— Я бы пригласил его в Белый дом прямо сейчас, безусловно, — заявил Трамп, стоя рядом с северокорейским лидером.

В ответ на предложение американского президента Ким Чен Ын улыбнулся, отметив, что рад видеть его снова.

Trump: "I would invite [Kim] right now to the White House, absolutely" pic.twitter.com/4McMb9y6HF — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 30 июня 2019 г.

После приветствия главы двух государств начали двусторонние переговоры в приграничном пункте Пханмунчжом.

Напомним, лидеры двух стран встретились в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея после того, как Трамп предложил сделать это, разместив твит. По словам Ким Чен Ына, о желании американского лидера пожать руки на границе двух стран он узнал именно из "Твиттера".