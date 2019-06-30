Онищенко раскритиковал исследование западных учёных о чувствах перед смертью

По его словам, испытываемые чувства зависят от психотипа человека и его нервной системы.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал результаты исследования западных учёных о чувствах человека перед смертью. Об этом парламентарий рассказал URA.RU.

Он отметил, что сам испытывал "околосмертный опыт".

— Когда в 1995 году боевики меня брали в плен, то передо мной прошла вся жизнь, — рассказал депутат.

Онищенко пояснил, что необходимо разделять чувства и обстоятельства. По его словам, испытываемые чувства зависят от психотипа человека и его нервной системы.

— Для исследования нужны более стандартизованные критерии, — резюмировал бывший санитарный врач.