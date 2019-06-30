Онищенко раскритиковал исследование западных учёных о чувствах перед смертью
Геннадий Онищенко. Фото © Антон Новодережкин / ТАСС
По его словам, испытываемые чувства зависят от психотипа человека и его нервной системы.
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал результаты исследования западных учёных о чувствах человека перед смертью. Об этом парламентарий рассказал URA.RU.
Он отметил, что сам испытывал "околосмертный опыт".
— Когда в 1995 году боевики меня брали в плен, то передо мной прошла вся жизнь, — рассказал депутат.
Онищенко пояснил, что необходимо разделять чувства и обстоятельства. По его словам, испытываемые чувства зависят от психотипа человека и его нервной системы.
— Для исследования нужны более стандартизованные критерии, — резюмировал бывший санитарный врач.
Ранее группа учёных из Дании, Норвегии и Германии пришла к выводу, что около 10% людей испытали так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт. По их словам, такие люди страдали искажённым восприятием времени, чувствовали снижение скорости мышления, у некоторых обострялись чувства, а другие испытывали иллюзию выхода из собственного тела.