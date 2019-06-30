Учёные узнали, что люди чувствуют перед смертью

Некоторые чувствовали невероятную гармонию и покой, слышали пение ангелов и видели свет в конце тоннеля.

Около десяти процентов людей испытали так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт. К такому выводу пришла группа учёных из Дании, Норвегии и Германии, результаты исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.

Эти люди признались, что страдали искажённым восприятием времени, чувствовали снижение скорости мышления, у некоторых обострялись чувства, а другие испытывали иллюзию выхода из собственного тела.

Некоторые чувствовали невероятную гармонию и покой, слышали пение ангелов и видели свет в конце тоннеля. Такие ощущения могли получить те, кто действительно побывал в опасной для жизни ситуации, — например, кто попал в автокатастрофу или едва не утонул.

Ранее американка, которая умерла на 27 минут, рассказала о том свете.