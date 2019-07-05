Суд арестовал рэпера A$AP Rocky, ему грозит 6 лет тюрьмы

Суд Стокгольма взял под стражу американского хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky, который был задержан за нападение на прохожих. Под арестом Раким Майерс проведёт по меньшей мере две недели, сообщает Aftonbladet.

— Он расстроен этим. Он считает, что это удар по его фанатам, его команде и всему бизнесу, — заявил адвокат музыканта после слушания.

Юрист отметил, что намерен обжаловать решение суда. Обвинение должно быть выдвинуто не позднее 19 июля, при этом суд может продлить арест. В итоге рэперу может грозить до 6 лет тюрьмы.

Как уточняется, из-за случившегося A$AP Rocky был вынужден отменить концерты в Норвегии и Польше. Судьба выступлений музыканта, запланированных на ближайшие дни, под вопросом. Он должен дать концерт в Зелёном театре в парке Горького в Москве 10 июля, а 13 июля — в Киеве.