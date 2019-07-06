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Регион
Опубликовано 6 июля 2019, 19:27

Задержанных в Ливии сотрудников российского фонда поместили в тюрьму

Им предъявлено обвинение "во вмешательстве в выборы", рассказал директор Александр Малькевич.

Фото © Zuma/TASS

Фото © Zuma/TASS

Сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, задержанных в Ливии, поместили в тюрьму. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу фонда Александра Малькевича.

Они официально арестованы, находятся сейчас в тюрьме Майтиго в пригороде Триполи, — сказал он.

Ранее Малькевич в беседе с Лайфом рассказал, что задержанным предъявили обвинение "во вмешательстве в выборы". Вместе с россиянами задержаны трое ливийцев. Задержание произошло ещё в мае 2019 года, но информация в СМИ об этом появилась лишь 5 июля. Сотрудники МИД РФ начали проверку этой информации.

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Владислав Фёдоров
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