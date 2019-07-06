Москалькова призвала принять закон о наказании за семейное насилие
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Омбудсмен подчеркнула, что приложит все усилия, чтобы данную законодательную инициативу приняли как можно быстрее.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призывает в кратчайшие сроки разработать законопроект о противодействии насилию в семье. Соответствующее заявление политик сделала в связи с резонансным делом об избиении семилетней девочки в Ингушетии.
— Мы все, наше гражданское общество, в очередной раз столкнулись с вопиющим проявлением того безобразного явления, которое называется "семейное насилие", — сказала она журналистам.
Москалькова считает, что федеральный закон о противодействии насилию в семье должен быть разработан в скорейшем времени. При этом омбудсмен подчеркнула, что будет всячески содействовать его принятию.
— Я не только беру ситуацию под контроль, но и всеми возможностями, которые есть у меня в рамках конституционного закона об уполномоченном, буду добиваться скорейшего принятия давно назревшего закона, — заявила она.
Напомним, 4 июля в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли у Аиши многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже зарубцевавшиеся. Подозреваемая в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней — её тётя. Сейчас она арестована, возбуждено уголовное дело.