Москалькова призвала принять закон о наказании за семейное насилие

Омбудсмен подчеркнула, что приложит все усилия, чтобы данную законодательную инициативу приняли как можно быстрее.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призывает в кратчайшие сроки разработать законопроект о противодействии насилию в семье. Соответствующее заявление политик сделала в связи с резонансным делом об избиении семилетней девочки в Ингушетии.

— Мы все, наше гражданское общество, в очередной раз столкнулись с вопиющим проявлением того безобразного явления, которое называется "семейное насилие", — сказала она журналистам.

Москалькова считает, что федеральный закон о противодействии насилию в семье должен быть разработан в скорейшем времени. При этом омбудсмен подчеркнула, что будет всячески содействовать его принятию.

— Я не только беру ситуацию под контроль, но и всеми возможностями, которые есть у меня в рамках конституционного закона об уполномоченном, буду добиваться скорейшего принятия давно назревшего закона, — заявила она.