Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии: Придётся принимать тяжёлые решения
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что позитивные прогнозы о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии не подтверждаются.
— Скорее всего, придётся принимать тяжёлые решения. Позитивных прогнозов, которые были изначально после диагностики, уже нет, — сообщила омбудсмен.
По словам врачей, состояние ребёнка остаётся тяжёлым. У Аиши не наблюдается улучшение в состоянии рук, несмотря на комплексную терапию. Медики воздерживаются от проведения операции — они хотят чётко определить жизнеспособность тканей.
Напомним, 4 июля в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли у Аиши многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже зажившие. Подозреваемая в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней — её тётя. Сейчас ранее судимая женщина арестована на два месяца, возбуждено уголовное дело. Её родных детей отправили в реабилитационный центр, а саму подозреваемую проверят на употребление наркотиков.
Вечером 5 июля девочка прибыла в Москву для лечения. Аиша проведёт несколько недель в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.