Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии: Придётся принимать тяжёлые решения

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что позитивные прогнозы о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии не подтверждаются.

— Скорее всего, придётся принимать тяжёлые решения. Позитивных прогнозов, которые были изначально после диагностики, уже нет, — сообщила омбудсмен.

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По словам врачей, состояние ребёнка остаётся тяжёлым. У Аиши не наблюдается улучшение в состоянии рук, несмотря на комплексную терапию. Медики воздерживаются от проведения операции — они хотят чётко определить жизнеспособность тканей.