Положительный прогноз по здоровью истерзанной девочки из Ингушетии не оправдался

Врачи опасаются, что ребёнку не удастся сохранить руку. Пока проводятся консилиумы.

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что положительные прогнозы по состоянию истерзанной девочки из Ингушетии не оправдались.

Ранее НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщил, что девочка находится в тяжёлом состоянии, улучшений в состоянии рук нет, делать операцию пока не намерены.

— К сожалению, те прогнозы, о которых говорили ранее, не подтверждаются. Сейчас идёт борьба за каждый миллиметр, за каждый новый шанс, возможность. Сейчас боятся за левую ручку, — рассказала журналистам Кузнецова на Всероссийском совещании уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ "Безопасность детства. Лето-2019. Первые итоги".