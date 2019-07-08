Положительный прогноз по здоровью истерзанной девочки из Ингушетии не оправдался
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Врачи опасаются, что ребёнку не удастся сохранить руку. Пока проводятся консилиумы.
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что положительные прогнозы по состоянию истерзанной девочки из Ингушетии не оправдались.
Ранее НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщил, что девочка находится в тяжёлом состоянии, улучшений в состоянии рук нет, делать операцию пока не намерены.
— К сожалению, те прогнозы, о которых говорили ранее, не подтверждаются. Сейчас идёт борьба за каждый миллиметр, за каждый новый шанс, возможность. Сейчас боятся за левую ручку, — рассказала журналистам Кузнецова на Всероссийском совещании уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ "Безопасность детства. Лето-2019. Первые итоги".
Детский омбудсмен отметила, что медицинские решения примут на будущей неделе, когда пройдут все консилиумы. Сейчас по этому вопросу ведутся консультации со специалистами и приглашаются новые врачи. Также прибудет хирург Валерий Митиш, директор клиники Рошаля, который вёл по телефону операцию девочки в Ингушетии.
Напомним, 4 июля в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли у неё многочисленные порезы, ожоги и укусы. Подозреваемая в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней — её тётя. Против ранее судимой женщины возбудили уголовное дело, она арестована на два месяца. Вечером 5 июля девочку перевезли в Москву. Врачи оценивают состояние ребёнка как тяжёлое, у девочки наблюдается омертвение пальцев кисти. Медикам, скорее всего, придётся принимать тяжёлые решения.