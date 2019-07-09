Володин объявил о внеочередном заседании Совета Госдумы

Как сообщал Лайф, в ходе заседания нижней палаты парламента 9 июля депутаты поддержали введение специальных экономических мер против Грузии и рекомендовали российскому правительству рассмотреть их целесообразность. Кроме того, парламентарии призывали кабмин представить соответствующие предложения президенту страны. Сам же российский лидер заявил позднее, что не стал бы вводить санкции против Тбилиси из уважения к грузинскому народу.