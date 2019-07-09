Володин объявил о внеочередном заседании Совета Госдумы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Спикер нижней палаты парламента РФ не пояснил причин созыва внеочередного заседания.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание Совета Думы.
— Уважаемые коллеги, пленарное заседание объявляется закрытым. Членов Совета Думы просьба собраться на внеочередное заседание Совета Думы, — приводит слова Володина РИА "Новости".
Как сообщал Лайф, в ходе заседания нижней палаты парламента 9 июля депутаты поддержали введение специальных экономических мер против Грузии и рекомендовали российскому правительству рассмотреть их целесообразность. Кроме того, парламентарии призывали кабмин представить соответствующие предложения президенту страны. Сам же российский лидер заявил позднее, что не стал бы вводить санкции против Тбилиси из уважения к грузинскому народу.