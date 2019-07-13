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Опубликовано 13 июля 2019, 17:19

Хэмилтон проиграл 0,006 секунды партнёру в квалификации домашней гонки

Фото © twitter/Formula 1

Фото © twitter/Formula 1

Пилотам Ferrari в очередной раз не удалось оказать сопротивление сильнейшей команде пелотона.

В Сильверстоуне на одноимённой трассе завершилась квалификация Гран-при Великобритании — арены десятого этапа чемпионата мира "Формулы-1" 2019 года. Фаворитом экспертам виделся лидер чемпионата — пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, на домашней трассе уже установивший множество рекордов.

Однако в этот раз завоевать поул-позишен британцу не удалось. Его всего на шесть тысячных доли секунды опередил партнёр по команде Валттери Боттас — именно финн в завтрашней гонке уйдёт в бой первым, а Хэмилтону остаётся довольствоваться вторым местом.

Третью строчку отвоевал пилот Ferrari Шарль Леклер, а его партнёр Себастьян Феттель обеспечил себе пятую стартовую позицию.

Совершенно не задалась квалификация у россиянина Даниила Квята. Гонщик Toro Rosso не смог выйти даже во второй сегмент и будет стартовать лишь с семнадцатого места.

Гонка состоится завтра, 14 июля, в 16:00 по московскому времени.

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Дмитрий Садылко
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