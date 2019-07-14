Квят завоевал очки на Гран-при Великобритании на глазах у Джеймса Бонда

Российский гонщик финишировал на девятом месте. Актёр Дэниел Крэйг был одним из зрителей.

Британский гонщик Льюис Хэмилтон (Mercedes) выиграл домашний этап "Формулы-1", одержав 80-ю победу в карьере. Его напарник по команде Валттери Боттас финишировал вторым, а замкнул тройку лидеров Шарль Леклер из Ferrari. Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал девятым, завоевав два очка.

Главным зрителем гоночного праздника в Великобритании стал актёр Дэниел Крэйг, известный по своей роли в фильмах о Джеймсе Бонде.