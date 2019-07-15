Объявились желающие удочерить истерзанную девочку из Ингушетии
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Неравнодушные люди приносят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии угощения для ребёнка и, конечно, игрушки.
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова навестила семилетнюю Аишу в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Малышка поступила туда с многочисленными ушибами и травмами, причём предполагается, что ей их нанесла родная тётя.
Как сообщает пресс-служба омбудсмена, неравнодушные люди приносят в НИИ угощения для ребёнка и, конечно, игрушки. А некоторые из них не просто интересуются состоянием девочки, но и мечтают забрать её в семью.
— В настоящий момент поступают десятки звонков от людей с вопросами о состоянии девочки, о том, как её можно удочерить, — отмечают представители Кузнецовой.
Напомним, девочка прибыла для лечения в Москву 5 июля. Ожидается, что на реабилитации Аиша проведёт несколько недель. В правой руке ребёнка диагностировано полное нарушение кровоснабжения кисти.
Обвиняемая в нанесении телесных повреждений несовершеннолетней — её тётя. Сейчас женщина арестована на два месяца, возбуждено уголовное дело.