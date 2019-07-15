Объявились желающие удочерить истерзанную девочку из Ингушетии

Неравнодушные люди приносят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии угощения для ребёнка и, конечно, игрушки.





Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова навестила семилетнюю Аишу в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Малышка поступила туда с многочисленными ушибами и травмами, причём предполагается, что ей их нанесла родная тётя.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, неравнодушные люди приносят в НИИ угощения для ребёнка и, конечно, игрушки. А некоторые из них не просто интересуются состоянием девочки, но и мечтают забрать её в семью.