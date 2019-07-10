Состояние истерзанной девочки из Ингушетии немного улучшилось

Врачи рассказали, что оно стабилизировалось, а маркеры воспалительных процессов пришли в норму.

У измученной собственной тётей семилетней девочки из Ингушетии наметилась тенденция к улучшению в левой руке. Однако у ребёнка всё ещё нет кровоснабжения правого предплечья и кисти. Об этом врачи рассказали агентству городских новостей "Москва".

— Наметилась небольшая тенденция, но ещё не устойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке. Однако диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти, — отметили медики.

Специалисты рассказывают, что идёт борьба за восстановление каждого сантиметра руки. Нет чёткой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье.

Как рассказывал Лайф, в больницу семилетнюю девочку доставили 4 июля. Она вся была в травмах: ожогах, синяках, открытых ранах и даже укусах. Пальцы её правой руки были чёрного цвета. Вся рука холодная, и пульс на ней не определялся. Причиной могло стать сдавливание сосудов и мягких тканей рук повязками более двух суток.

Вскоре ребёнка переправили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи заявили, что здесь она проведёт несколько недель. В нанесении телесных повреждений несовершеннолетней подозревается её тётя.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова ранее сообщала, что положительные прогнозы по состоянию девочки не оправдались, однако от операции также решили воздержаться.