Установлен новый мировой рекорд по скорости смены колёс на "Формуле-1"
Команда из десятка человек сменила все четыре диска и покрышки менее чем за две секунды.
Механики команды "Ред Булл" установили новый мировой рекорд по скорости проведения пит-стопа на "Формуле-1" в британском Сильверстоуне, подготовив машину Пьера Гасли за 1,90 секунды.
Второе место по скорости проведения пит-стопа принадлежит механикам этой же команды. Они обслужили болид Макса Ферстаппена за 1,96 секунды.
Ранее рекорд принадлежал команде Williams. Он был установлен в 2016 году на Гран-при в Баку. Тогда машину Фелипе Массы обслужили за 1,92 секунды. Однако, по словам механиков, реальное время составило 1,89 секунды.
Напомним, по итогам Гран-при в Великобритании победа досталась Льюису Хэмилтону. Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли четвёртое и пятое места соответственно.