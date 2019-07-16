Установлен новый мировой рекорд по скорости смены колёс на "Формуле-1"

Команда из десятка человек сменила все четыре диска и покрышки менее чем за две секунды.

Механики команды "Ред Булл" установили новый мировой рекорд по скорости проведения пит-стопа на "Формуле-1" в британском Сильверстоуне, подготовив машину Пьера Гасли за 1,90 секунды.

Второе место по скорости проведения пит-стопа принадлежит механикам этой же команды. Они обслужили болид Макса Ферстаппена за 1,96 секунды.

Ранее рекорд принадлежал команде Williams. Он был установлен в 2016 году на Гран-при в Баку. Тогда машину Фелипе Массы обслужили за 1,92 секунды. Однако, по словам механиков, реальное время составило 1,89 секунды.