Квят завоевал очки на Гран-при Великобритании на глазах у Джеймса Бонда

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Фото © Twiter/F1

Российский гонщик финишировал на девятом месте. Актёр Дэниел Крэйг был одним из зрителей.

Британский гонщик Льюис Хэмилтон (Mercedes) выиграл домашний этап "Формулы-1", одержав 80-ю победу в карьере. Его напарник по команде Валттери Боттас финишировал вторым, а замкнул тройку лидеров Шарль Леклер из Ferrari.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал девятым, завоевав два очка.

Главным зрителем гоночного праздника в Великобритании стал актёр Дэниел Крэйг, известный по своей роли в фильмах о Джеймсе Бонде.

Следующий этап "Формулы-1" состоится в Германии с 26 по 28 июля.

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