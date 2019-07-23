Валуев — о смерти Дадашева: Не надо здесь винить бокс
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Известный в прошлом российский боксёр на своей странице в "Инстаграме" прокомментировал смерть Максима Дадашева.
Боксёр Николай Валуев считает, что не стоит винить бокс в гибели 28-летнего Максима Дадашева.
— Жаль парня. Не вернёшь. Смерть подстерегает в самом неожиданном месте. И не надо здесь винить бокс. Земля пухом, мир и память, — написал Валуев.
Напомним, Дадашев получил серьёзную травму мозга во время своего боя в США. Боксёру даже пришлось делать трепанацию черепа.