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Регион
Опубликовано 23 июля 2019, 22:55

Валуев — о смерти Дадашева: Не надо здесь винить бокс

Фото © Instagram/nickvaluev

Фото © Instagram/nickvaluev

Известный в прошлом российский боксёр на своей странице в "Инстаграме" прокомментировал смерть Максима Дадашева.

Боксёр Николай Валуев считает, что не стоит винить бокс в гибели 28-летнего Максима Дадашева.

— Жаль парня. Не вернёшь. Смерть подстерегает в самом неожиданном месте. И не надо здесь винить бокс. Земля пухом, мир и память, — написал Валуев.

Напомним, Дадашев получил серьёзную травму мозга во время своего боя в США. Боксёру даже пришлось делать трепанацию черепа.

Комментатор бокса — о смерти Дадашева: "Он был в расцвете сил и радовал победами"

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Кира Громова
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