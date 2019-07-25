Внуки, сон и Кисловодск. Депутаты Госдумы рассказали Лайфу о планах на отпуск

По результатам блицопроса, парламентарии не собираются ехать за границу и намерены отдыхать в кругу своих семей. Так утверждают сами народные избранники. А как будет на самом деле — проверим!

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Депутат Александр Шерин в беседе с корреспондентом Лайфа заявил, что не считает, что такая работа требует отдыха. Он признался, что для него главное — это поспать восемь часов.

— У меня нет любимых курортов. Я вообще не люблю праздники, — заявил он.

Его коллега Вадим Деньгин в свою очередь заявил, что Мальдивы ему неинтересны. Хотя отметим, что там россияне могут находиться без визы 90 дней.

— Мне интересна Калужская область, мой отпуск пройдёт на работе именно в Калужской области. Когда есть свободная минутка, я езжу в свой родной город Обнинск, встречаюсь со своими друзьями, — рассказал парламентарий.

Подобный отпуск (на работе) пройдёт и у Валентины Кабановой.

— В работе, в выборах, — отметила она.

При этом депутат добавила, что недельку всё же посвятит внукам.

Депутат Михаил Емельянов отметил, что его любимое место — Кисловодск, но не знает, получится ли у него туда выбраться.

— Главное в Кисловодске — это ходьба, здоровый образ жизни, возможность сбросить вес, — рассказал он.

Депутат Александр Ющенко в свою очередь поведал Лайфу о планах на отпуск главы КПРФ Геннадия Зюганова.

— Как такового отпуска не будет. У него восемь внуков, внучка. Он замечательный дедушка и, если у него есть время, посвящает внукам, но с учётом нынешней плотной обстановки это сложно, — рассказал он.