Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 августа 2019, 11:00

Чемпион "Формулы-1" раскрыл тайну своей пышной шевелюры, но фанатов не проведёшь

Льюис Хэмилтон рассказал о том, как ему удалось сохранить и приумножить волосы на голове, но поклонники не поверили гонщику и выдвинули свою версию.

Фото © Instagram/lewishamilton

Фото © Instagram/lewishamilton

Пятикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Льюис Хэмилтон выложил в "Инстаграм" видео, сделанное во время сушки волос феном в номере отеля. На записи видно, как развевается его пышная шевелюра, хотя раньше знаменитый гонщик не мог похвастаться густой растительностью на голове, сообщает Daily Mail. По словам 34-летнего британца, секрет — в правильном уходе за волосами.

Видео © Instagram/lewishamilton

Раньше я мыл волосы мылом, по три раза в день. В итоге они начали истончаться. Я пошел к специалисту, который сказал мне, что, если я не начну ухаживать за волосами должным образом, я их потеряю. Теперь я использую только качественные средства

Льюис Хэмилтон

Фото © Instagram/lewishamilton

Фото © Instagram/lewishamilton

Однако подписчики Хэмилтона отнеслись к его посту с иронией. Они начали оставлять к видео шутливые и даже язвительные комментарии, предположив, что на самом деле гонщик обратился за помощью к хирургам.

Лазерная терапия тоже помогает, верно?

t_drew476

Можно просто пересадить волосы, как ты и сделал!

netherlandsf1

Чувак, я люблю тебя, ты один из лучших, но у твоих волос явное преимущество

robrodgers74

В 2012 году он был почти лысым. А ещё говорят, что не в деньгах счастье

no_maschenko

Фото © Facebook/LewisHamilton

Фото © Facebook/LewisHamilton

Стоит отметить, что видео Хэмилтона с феном набрало 1,9 млн просмотров и более 5 тысяч комментариев.

Как бы выглядели исторические личности со сбритыми висками и гелем на волосах

BannerImage
Семен Хафизов
  • Статьи
  • Формула-1
  • Льюис Хэмилтон
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar