Глава Минприроды назвал причину лесных пожаров в Сибири

Их площадь уже превысила 2,7 миллиона гектаров. Пострадавших от стихии на сегодняшний день нет.

Основной причиной пожаров в сибирских лесах является природный фактор — сухие грозы, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на совещании премьер-министра России Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

— Несмотря на принимаемые меры, сохраняется угроза задымления населённых пунктов. Росгидромет ведёт постоянный мониторинг состояния предельно допустимой концентрации в воздухе, — сообщил глава Минприроды РФ.

Он уточнил, что наиболее сложная обстановка зафиксирована в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

— Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет. Ситуация, тем не менее, тяжёлая, — подчеркнул министр.