В честь Квята в Сочи снизили цену билетов на "Формулу-1"
Фото © Twitter / Sochi Autodrom
Отмечается, что скидка будет действовать всего несколько дней — до 4 августа включительно.
Промоутер российского этапа "Формулы-1" сделал скидку в 15% на некоторые билеты в рамках Гран-при России в Сочи. Такое решение принято в честь третьего места российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Германии.
— До конца недели билеты на именную трибуну российского гонщика будут продаваться по выгодной цене, — цитирует газета "Известия" сообщение АНО "Росгонки".
Гран-при России пройдёт с 26 по 29 сентября. В его рамках также состоятся автограф-сессии, выступления групп "Ленинград" и "Мумий Тролль", авиашоу, фестиваль драйва и моторов.