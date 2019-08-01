В честь Квята в Сочи снизили цену билетов на "Формулу-1"

Отмечается, что скидка будет действовать всего несколько дней — до 4 августа включительно.

Промоутер российского этапа "Формулы-1" сделал скидку в 15% на некоторые билеты в рамках Гран-при России в Сочи. Такое решение принято в честь третьего места российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Германии.

— До конца недели билеты на именную трибуну российского гонщика будут продаваться по выгодной цене, — цитирует газета "Известия" сообщение АНО "Росгонки".