Появилось видео с пумой, которую спугнули "Металликой"

Как рассказала девушка, ни громкие крики, ни резкие жесты не пугали хищное животное, пока не зазвучал хэви-метал.

Канадская студентка Ди Галлант из Ванкувера опубликовала видео её внезапной встречи с дикой пумой в лесу во время выгула собак. Как рассказывал Лайф, девушку спасло лишь то, что она догадалась включить на телефоне громкую музыку. Выбор пал на песню Don’t Tread On Me группы Metallica, и это сработало.

На размещённом ролике видно, что хищник безотрывно и не двигаясь наблюдает за девушкой, словно готовясь к нападению. Притом за кадром присутствуют две собаки Ди Галлант. Однако один из псов вообще не учуял хищника из-за того, что ветер дул в другую сторону. А второй, хоть и увидел опасность, видимо, был настолько перепуган, что не проронил ни звука. Спасать положение пришлось самой Галлант, сообщает портал Kelowna Now.

— Я подумала, что это самая шумная вещь в моём телефоне, которая, вероятно, испугала бы (песня Don’t Tread On Me, переводится как "Не наступай на меня". — Прим. Лайфа), и это было сообщение, которое я хотела донести до пумы, — пошутила Ди Галлант.