Эксперт рассказал о правилах пробежки в дождь

Лучше всего тренировка в плохую погоду пройдёт в форме из влагоотталкивающих материалов.

Врач спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы Давид Акопян дал несколько советов для любителей бега в непогоду. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

В дождь необходимо выбирать маршруты с проверенным дорожным покрытием, чтобы избежать травм, рассказывает медик. Форму лучше всего выбрать из влагоотталкивающих материалов. Она не впитает жидкость и не отяготит тренировку. Для города также подойдёт спортивная одежда со светоотражающими фрагментами — и водители, и пешеходы смогут увидеть вас в пасмурную погоду.

Акопян рекомендует отказаться от пробежки в ливень. Спортсмену лучше подождать 15–20 минут, пока дождь уменьшится, и уж тогда можно смело выходить на улицу. Но нельзя забывать, что перед занятием спортом нужно сделать разминку, чтобы разогреть мышцы и избежать растяжений.

И, пожалуй, самый главный совет — хорошее настроение.

— Мыслите позитивно — есть много плюсов в беге в дождь, например, отсутствие толп людей на улице, свежий воздух. И помните — чем сложнее условия, тем сильнее вы становитесь, — поделился спортивный врач.