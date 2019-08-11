В Госдуме назвали протесты МИД Украины "работой на мусорную корзину"
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Парламентарий отметил, что нельзя запретить украинским дипломатам пачкать бумагу.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал ноты протеста МИД Украины в связи с визитом президента Владимира Путина на полуостров "работой на мусорную корзину".
— Ноты протеста украинской стороны — это работа на мусорную корзину. Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства, — приводит РИА "Новости" слова парламентария.
Депутат отметил, что нельзя запретить украинским дипломатам пачкать бумагу, если для них выражение подобных протестов является некой обязательной программой.
Напомним, накануне президент РФ посетил в Севастополе мотошоу, организованное байк-клубом "Ночные волки". Путин прибыл на праздник за рулём мотоцикла "Урал", при этом его сопровождали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Также Путин побывал на спектакле "Грифон" в музее "Херсонес Таврический".