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Регион
Опубликовано 11 августа 2019, 11:39

В Госдуме назвали протесты МИД Украины "работой на мусорную корзину"

Фото © LIFE / Анна Харитонова

Фото © LIFE / Анна Харитонова

Парламентарий отметил, что нельзя запретить украинским дипломатам пачкать бумагу.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал ноты протеста МИД Украины в связи с визитом президента Владимира Путина на полуостров "работой на мусорную корзину".

Ноты протеста украинской стороны — это работа на мусорную корзину. Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства, — приводит РИА "Новости" слова парламентария.

Депутат отметил, что нельзя запретить украинским дипломатам пачкать бумагу, если для них выражение подобных протестов является некой обязательной программой.

Напомним, накануне президент РФ посетил в Севастополе мотошоу, организованное байк-клубом "Ночные волки". Путин прибыл на праздник за рулём мотоцикла "Урал", при этом его сопровождали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Также Путин побывал на спектакле "Грифон" в музее "Херсонес Таврический".

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Никита Никонов
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