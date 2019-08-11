В Госдуме назвали протесты МИД Украины "работой на мусорную корзину"

Парламентарий отметил, что нельзя запретить украинским дипломатам пачкать бумагу.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал ноты протеста МИД Украины в связи с визитом президента Владимира Путина на полуостров "работой на мусорную корзину".

— Ноты протеста украинской стороны — это работа на мусорную корзину. Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства, — приводит РИА "Новости" слова парламентария.

Депутат отметил, что нельзя запретить украинским дипломатам пачкать бумагу, если для них выражение подобных протестов является некой обязательной программой.