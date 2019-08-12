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Опубликовано 12 августа 2019, 11:57

Поклонники эпохи 60-х нашли киноляп в "Однажды в Голливуде"

Фото © twitter.com/LeoDiCaprio

Фото © twitter.com/LeoDiCaprio

У одного из главных героев блокбастера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", Клиффа, которого играет Брэд Питт, внимательные зрители обнаружили часы, которых ещё не существовало в 1969 году, когда происходит действие фильма.

Газета The Independent сообщает, что Клифф носит на руке часы Сitizen 8118 Bullhead, однако они появились только через несколько лет после 1969-го. Авторы материала удивлены такому киноляпу, зная, с какой точностью создатели киноленты подходили к воссозданию духа эпохи. Для съёмок один из голливудских бульваров полностью реставрировали в духе 60-х годов.

Напомним, главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.

Чтобы представить свой фильм в России, Квентин Тарантино приезжал в Москву лично. Он рассказал, что в планах у него снять "суперфильм", объединяющий духом все его киноленты, а также заявил, что в молодости полюбил советскую киноленту "Человек-амфибия".

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Иван Комогорцев
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