Поклонники эпохи 60-х нашли киноляп в "Однажды в Голливуде"

У одного из главных героев блокбастера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", Клиффа, которого играет Брэд Питт, внимательные зрители обнаружили часы, которых ещё не существовало в 1969 году, когда происходит действие фильма.

Газета The Independent сообщает, что Клифф носит на руке часы Сitizen 8118 Bullhead, однако они появились только через несколько лет после 1969-го. Авторы материала удивлены такому киноляпу, зная, с какой точностью создатели киноленты подходили к воссозданию духа эпохи. Для съёмок один из голливудских бульваров полностью реставрировали в духе 60-х годов.