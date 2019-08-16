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Опубликовано 16 августа 2019, 18:29

В Госдуме задумались о дополнительных выходных для россиян, бросающих курить

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Но есть и другие идеи для поощрения здорового образа жизни. Например, уменьшение подоходного налога.

В Госдуме обсуждаются различные варианты поощрения россиян, которые решили отказаться от курения. Об этом журналистам сообщил зампредседателя думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Среди возможных мер рассматриваются, например, дополнительные выходные или дополнительные дни к отпуску, но есть и другие идеи.

— Считаем, что можно стимулировать здоровый образ жизни какими-то налоговыми механизмами, например, на какой-то период — на год или на два — уменьшать подоходный налог, чтобы у людей был стимул, или давать дополнительный выходной к отпуску, такие предложения тоже давали, — приводит слова парламентария агентство "Москва".

В какие сроки эти идеи могут воплотиться в законопроект, Свинцов уточнять не стал.

Ранее в МВД РФ сообщили, что запрет на курение в аэропортах россияне стали нарушать на 70% чаще. А в июле Госдума приняла в первом чтении закон о возвращении курилок в аэропорты, главный нарколог Минздрава поддержал это решение.

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Алексей Берковиц
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