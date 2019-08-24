Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Евангелия

Бывший президент не принял участия в "Шествии достоинства" в честь Дня независимости, так как ходил на молебен.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко пригрозил нынешнему лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому цитатой из Библии.

Порошенко заметил, что ни у одного из предыдущих украинских президентов не было столь мощной поддержки в Верховной раде, как у Зеленского.

— Но, как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится, — процитировал Порошенко Евангелие от Луки в "Твиттере".

Бывший президент добавил, что Зеленского ожидает колоссальная ответственность ввиду его широких возможностей.

Напомним, что партия Зеленского "Слуга народа" набрала более 43% голосов на выборах в Верховную раду. В парламенте она получит 254 мандата, чего хватит для создания однопартийного большинства.