Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Евангелия
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Бывший президент не принял участия в "Шествии достоинства" в честь Дня независимости, так как ходил на молебен.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко пригрозил нынешнему лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому цитатой из Библии.
Порошенко заметил, что ни у одного из предыдущих украинских президентов не было столь мощной поддержки в Верховной раде, как у Зеленского.
— Но, как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится, — процитировал Порошенко Евангелие от Луки в "Твиттере".
Бывший президент добавил, что Зеленского ожидает колоссальная ответственность ввиду его широких возможностей.
Напомним, что партия Зеленского "Слуга народа" набрала более 43% голосов на выборах в Верховную раду. В парламенте она получит 254 мандата, чего хватит для создания однопартийного большинства.
24 августа на Украине отмечается День независимости. Вместо традиционного парада в Киеве состоялось "Шествие достоинства". Порошенко не смог принять в нём участие, потому что ходил на молебен. Позже Зеленский и четверо бывших президентов Украины сделали совместную фотографию.