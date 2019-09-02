Черногория выразила сожаление из-за отсутствия России на мероприятиях в Польше
Мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше. Фото © Facebook / Milo Đukanović
По словам лидера страны, Советский Союз сыграл большую роль в освобождении Европы и общей победе над фашизмом.
Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление в связи с тем, что Россия и Сербия не приглашены на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом он рассказал каналу RTCG.
— Моё мнение, это событие было бы более полным, если бы в нём участвовала Россия, — заявил президент.
Он отметил большую роль Советского Союза в освобождении Европы и общей победе над фашизмом. Также Джуканович признался, что на церемонии не хватало "народов южных славян, начиная с Сербии".
Кроме того, президент отметил участие германской стороны в церемонии, в том числе и назвав речь лидера ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера "исторически важной".
В 2019 году мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны, были организованы властями Польши в Варшаве. Приглашения получили страны НАТО, ЕС и Восточного партнёрства. В общей сложности в Польшу прибыли гости из сорока стран, однако Россия не получила приглашения на мероприятия.