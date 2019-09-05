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Регион
Опубликовано 5 сентября 2019, 05:16

Абэ намерен обсудить с Путиным вопрос мирного договора

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы двусторонних отношений, включая проблему заключения мирного договора.

Сегодня я рассчитываю на откровенный обмен мнениями в двусторонних вопросах, начиная с проблемы заключения мирного договора, — заявил Абэ перед встречей с Путиным на Восточном экономическом форуме.

Напомним, из-за претензий Японии на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны. Ранее в Токио пообещали сделать представление России из-за открытия рыбного завода на острове Шикотан.

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Никита Никонов
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