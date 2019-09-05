Абэ намерен обсудить с Путиным вопрос мирного договора

— Сегодня я рассчитываю на откровенный обмен мнениями в двусторонних вопросах, начиная с проблемы заключения мирного договора , — заявил Абэ перед встречей с Путиным на Восточном экономическом форуме.

Напомним, из-за претензий Японии на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны. Ранее в Токио пообещали сделать представление России из-за открытия рыбного завода на острове Шикотан.