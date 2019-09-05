Путин — о G7: Лидерство Запада заканчивается

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможность возвращения России в G7. В частности, он пояснил, что сегодня "уже всем понятно", что лидерство Запада подходит к концу.

— Лидерство Запада заканчивается. Я не могу себе представить эффективную международную организацию, которая работает без Индии и без Китая, — заявил Путин на пленарном заседании ВЭФа.

Российский лидер добавил, что любые форматы идут на пользу, ведь есть обмен мнениями, даже если он проходит на повышенных тонах.

— Насколько я понимаю, так и было на этот раз в "Большой семёрке". Это всё равно полезно, поэтому мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества, — отметил лидер страны.