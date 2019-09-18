Истерзанная девочка из Ингушетии встретилась с мамой — видео

Айшу и двоих сыновей забрала на воспитание их тётя год назад. Та самая, в отношении которой сейчас заведено уголовное дело.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова опубликовала трогательное видео встречи маленькой Айши, за чьей судьбой последние месяцы следила вся страна, с её матерью. Как уже сообщал Лайф, девочку воспитывали в семье тёти, которую теперь обвиняют в нанесении ребёнку многочисленных телесных повреждений. Женщина арестована на два месяца, возбуждено уголовное дело. А родная мать увидела Айшу впервые спустя много месяцев.

Омбудсмен Кузнецова отзывается о женщине как о "тихой" и "загнанной в угол". Лидия — так зовут маму девочки — почти не имеет средств к существованию, но имеет инвалидность. Но благодаря добрым и неравнодушным людям она нашла деньги на дорогу в Москву и теперь мечтает воссоединиться со своей малышкой.

— Айшу и двоих сыновей забрала золовка год назад. Та самая, в отношении которой сейчас заведено уголовное дело. Вскоре мальчиков она вернула, а Айшу — нет. Видеться маме с дочкой не давали, не подпустили к ребёнку, и когда Лида приехала в больницу, узнав о трагедии с дочкой, — рассказывает правозащитница.

По словам Кузнецовой, увидев маму, Айша закричала от радости и кинулась к ней с объятиями. Но забрать девочку после такой долгожданной встречи родительница пока не может: ребёнку ещё долго придётся пробыть в больнице. Кроме того, омбудсмен обеспокоена, как и на что будет жить эта семья, если решит вернуться на родину. Кстати, это можно будет сделать беспрепятственно: уполномоченная по правам ребёнка уже переговорила с органами опеки, следствием и властями региона.

— Суд приостановил рассмотрение дела о лишении Лидии родительских прав из-за отсутствия достаточных доказательств, у следователей к маме вопросов нет, — добавила Кузнецова.