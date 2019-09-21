Кузнецова готова помочь девочке-инвалиду из Башкирии

Уполномоченный по правам ребёнка ознакомилась с историей двухлетней малышки с деформированным лицом, которую не взяли в садик.

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова готова помочь семье двухлетней девочки из Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами.

— Уполномоченный по правам ребёнка знает об этой ситуации, находится на связи с регионом. Если потребуется помощь на федеральном уровне, то аппарат уполномоченного готов оказать содействие, — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Кузнецовой.

Напомним, ранее волонтёры сообщили, что двухлетнюю девочку-инвалида не взяли в садик из-за деформированного лица и сросшихся пальцев. Сотрудники детского учреждения якобы заявили, что она будет "пугать других детей". Также стало известно, что семья живёт в старом и ветхом доме, у неё не хватает денег на операцию малютке. В местной прокуратуре уже начали проверку по факту сообщения.