Матери девочки-маугли из замусоренной квартиры могут вернуть родительские права

Омбудсмен отметила, что итоговое решение будет принято после лечения и завершения следственных действий.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова считает, что женщине, которая в Москве оставила дочь в захламлённой квартире на несколько дней, могут вернуть родительские права. Главным условием для этого будет выздоровление, приводит мнение Кузнецовой агентство городских новостей "Москва".

У женщины была в своё время диагностирована остаточная шизофрения. Головинский районный суд ограничил её в родительских правах.

— Всё будет зависеть от заключения докторов. Если излечение наступило, то почему нет? Есть такая практика — это восстановление в родительских правах, оно имеет место быть, — цитирует агентство омбудсмена.

Кузнецова отметила, что лечение в данный момент проходит и сам ребёнок.