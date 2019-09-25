Матери девочки-маугли из замусоренной квартиры могут вернуть родительские права
Кадр из видео СК РФ
Омбудсмен отметила, что итоговое решение будет принято после лечения и завершения следственных действий.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова считает, что женщине, которая в Москве оставила дочь в захламлённой квартире на несколько дней, могут вернуть родительские права. Главным условием для этого будет выздоровление, приводит мнение Кузнецовой агентство городских новостей "Москва".
У женщины была в своё время диагностирована остаточная шизофрения. Головинский районный суд ограничил её в родительских правах.
— Всё будет зависеть от заключения докторов. Если излечение наступило, то почему нет? Есть такая практика — это восстановление в родительских правах, оно имеет место быть, — цитирует агентство омбудсмена.
Кузнецова отметила, что лечение в данный момент проходит и сам ребёнок.
Как ранее писал Лайф, девочку нашли в квартире на Ленинградском шоссе полицейские и спасатели: они взломали дверь после того, как соседи сообщили о громком детском плаче. Ребёнок был один в истощённом состоянии. Вокруг были кучи мусора и жуткая вонь, полное отсутствие еды и воды. Сама женщина, оставившая ребёнка в квартире одного, объяснила, что уходит надолго на работу, чтобы выплачивать огромные долги.