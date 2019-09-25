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Регион
Опубликовано 25 сентября 2019, 17:28

Матери девочки-маугли из замусоренной квартиры могут вернуть родительские права

Кадр из видео СК РФ

Кадр из видео СК РФ

Омбудсмен отметила, что итоговое решение будет принято после лечения и завершения следственных действий.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова считает, что женщине, которая в Москве оставила дочь в захламлённой квартире на несколько дней, могут вернуть родительские права. Главным условием для этого будет выздоровление, приводит мнение Кузнецовой агентство городских новостей "Москва".

У женщины была в своё время диагностирована остаточная шизофрения. Головинский районный суд ограничил её в родительских правах.

Всё будет зависеть от заключения докторов. Если излечение наступило, то почему нет? Есть такая практика — это восстановление в родительских правах, оно имеет место быть, — цитирует агентство омбудсмена.

Кузнецова отметила, что лечение в данный момент проходит и сам ребёнок.

Как ранее писал Лайф, девочку нашли в квартире на Ленинградском шоссе полицейские и спасатели: они взломали дверь после того, как соседи сообщили о громком детском плаче. Ребёнок был один в истощённом состоянии. Вокруг были кучи мусора и жуткая вонь, полное отсутствие еды и воды. Сама женщина, оставившая ребёнка в квартире одного, объяснила, что уходит надолго на работу, чтобы выплачивать огромные долги.

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Иван Комогорцев
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