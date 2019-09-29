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Регион
Опубликовано 29 сентября 2019, 19:12

Хэмилтон обнял гигантскую матрёшку после победы в Сочи

Британский гонщик выиграл Гран-при России уже в четвёртый раз, это абсолютный рекорд.

Британский автогонщик Льюис Хэмилтон после победы на трассе в Сочи принялся благодарить даже предметы декора. В комнате для призёров гонки пятикратный чемпион "Формулы-1" начал обнимать гигантскую надувную матрёшку.

Традиционная русская игрушка действительно приносит Хэмилтону удачу. Из шести Гран-при России на трассе в Сочи он стал триумфатором четырёх: в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. Его партнёры по команде Mercedes Нико Росберг и Валттери Боттас сумели выиграть по одному заезду, больше не побеждал никто.

Кроме того, сегодня Хэмилтон в Сочи побил ещё один рекорд Шумахера. Теперь на счету британца 143 гонки, в которых он был лидером.

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Дмитрий Садылко
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