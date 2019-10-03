Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ

Пока не известно, связан ли инцидент с "группой противодействия России", куда входят Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония.

Неизвестный мужчина пытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого. Как сообщает РИА "Новости", всё случилось во время дебатов на тему незаконных акций протеста, которые проходили в Москве минувшим летом.

Как рассказал журналистам член российской делегации глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, "какой-то сумасшедший" проник на балкон зала пленарных заседаний и своими криками начал мешать выступлению Толстого. Злоумышленника удалось нейтрализовать силами службы безопасности.

— Это ещё одно свидетельство эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии, — добавил Слуцкий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение ПАСЕ включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве. По словам представителя Кремля, российская делегация готова дать пояснения по конструктивным вопросам на эту тему. Однако сам факт такого обсуждения вызвал в Москве отрицательную реакцию.