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Опубликовано 8 октября 2019, 03:17

Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву

Фото © Facebook / Инга Юмашева

Фото © Facebook / Инга Юмашева

Проблем при регистрации и прохождении паспортного контроля у депутата не возникло.

Депутат Государственной думы Инга Юмашева, которую ранее задержали по прибытии в США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), вылетела из Нью-Йорка в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, проблем при регистрации и прохождении паспортного контроля у депутата не возникло. Рейс в Москву из Нью-Йорка вылетел в 19:16 (02:16 вторника мск), прибытие по расписанию — в 11:05 мск во вторник.

Напомним, 5 октября прибывшую в США депутата Ингу Юмашеву задержали сотрудники ФБР в аэропорту Нью-Йорка для допроса, который продлился около часа. При этом в бюро отказались комментировать ситуацию, а МИД России выразил протест в связи с задержанием депутата.

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Анна Рыженкова
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