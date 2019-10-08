Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву

Проблем при регистрации и прохождении паспортного контроля у депутата не возникло.

Депутат Государственной думы Инга Юмашева, которую ранее задержали по прибытии в США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), вылетела из Нью-Йорка в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, проблем при регистрации и прохождении паспортного контроля у депутата не возникло. Рейс в Москву из Нью-Йорка вылетел в 19:16 (02:16 вторника мск), прибытие по расписанию — в 11:05 мск во вторник.