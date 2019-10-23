Жена и дочь Виктора Бута остаются в США ещё на месяц, чтобы видеться с ним

Жена и дочь Виктора Бута приняли решение ещё на месяц остаться в США, чтобы видеться с заключённым главой семейства, который в настоящее время отбывает наказание в колонии штата Иллинойс. Об этом Алла Бут написала на своей странице в "Фейсбуке".

— У нас осталась единственная возможность видеться с Виктором только по выходным дням. Нет сил уехать в неизвестность, — написала жена заключённого.

Первая встреча семьи с момента заключения Виктора Бута за решётку в 2012 году прошла 18 сентября 2019 года. Она продлилась около четырёх часов. Его жена рассказала об этой встрече прессе.