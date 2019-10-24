МИД КНДР заявил о сохранении доверия между Ким Чен Ыном и Трампом
Фото © EPA / YONHAP SOUTH KOREA OUT / ТАСС
Представитель Министерства выразил надежду на крепкие взаимоотношения между странами.
Президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын продолжают сохранять доверие друг к другу, а их дружеские отношения остаются крепкими, об этом заявил советник МИД КНДР Ким Ге Гван. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
— Подтверждаю, что дружеские отношения между нашим председателем Госсовета и президентом Трампом прочны и их доверие друг к другу по-прежнему сохраняется, — отметил представитель Министерства иностранных дел.
Ранее он посетил корейского лидера, на этой встрече Ким Чен Ын рассказал в том числе о своём отношении к США, глава государства отметил, что его отношения с Трампом являются особыми.
Ким Ге Гван сообщил о надежде на крепкие взаимоотношения между странами и посетовал на то, что правящие круги в Вашингтоне не оставляют мысли о холодной войне.
В сентябре Дональд Трамп заявил о своём намерении встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года. Ранее, 30 июня, государственные лидеры встретились на границе двух Корей. В ходе диалога американский президент пригласил своего коллегу посетить Белый дом.