Госдума сократила рабочую неделю для россиянок на селе

Вместо 40 часов женщины теперь могут трудиться 36 часов, а вот зарплата должна остаться прежней — это чётко прописано в законе.

Госдума в третьем, окончательном чтении утвердила поправки в Трудовой кодекс о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Авторами инициативы стали спикер нижней палаты Вячеслав Володин и группа депутатов от "Единой России".

Документ гарантирует сельским жительницам сокращённую продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. Но оплата при этом останется прежней, как и при полной 40-часовой рабочей неделе. Более того, ко второму чтению в законопроекте появилась отдельная статья о том, что установленный ранее размер повышения оплаты труда не может быть снижен после того, как этот закон вступит в силу.

Напомним, в России сейчас обсуждается повсеместный переход на четырёхдневную рабочую неделю. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию по этому вопросу.