Госдума сократила рабочую неделю для россиянок на селе
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Вместо 40 часов женщины теперь могут трудиться 36 часов, а вот зарплата должна остаться прежней — это чётко прописано в законе.
Госдума в третьем, окончательном чтении утвердила поправки в Трудовой кодекс о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Авторами инициативы стали спикер нижней палаты Вячеслав Володин и группа депутатов от "Единой России".
Документ гарантирует сельским жительницам сокращённую продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. Но оплата при этом останется прежней, как и при полной 40-часовой рабочей неделе. Более того, ко второму чтению в законопроекте появилась отдельная статья о том, что установленный ранее размер повышения оплаты труда не может быть снижен после того, как этот закон вступит в силу.
Напомним, в России сейчас обсуждается повсеместный переход на четырёхдневную рабочую неделю. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию по этому вопросу.
Между тем в экспертном сообществе мнения разошлись. Согласно недавно проведённому опросу, большинство российских работодателей (76%) не поддерживают идею перехода на четырёхдневную трудовую неделю. Среди минусов они указывают, что придётся снижать зарплаты и нанимать новых сотрудников. Работодатели уверены, что при этом увеличится количество переработок, а дисциплина ухудшится.