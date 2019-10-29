Слуцкий — о перепалке Зеленского с националистами: Он там чужой

Комментируя неудачную попытку диалога украинского лидера с ветеранами АТО, он отметил, что такого исхода следовало ожидать.

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Президент Украины Владимир Зеленский весьма далёк от ситуации в Донбассе. Таким мнением поделился с Лайфом председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя неудачную попытку диалога лидера Незалежной с националистами.

— Мне кажется, что он достаточно далёк от реальной проблематики Юго-Востока. То, что произошло, достаточно закономерно. Люди рискуют жизнью, и он для них несколько чужд, — заявил парламентарий.

Слуцкий добавил, что напряжённая обстановка на юго-востоке Украины требует продолжения работы в рамках минских соглашений. Депутат подчеркнул, что встреча на уровне президентов на фоне текущей ситуации необходима.

Рассуждая о неоднозначной ситуации с газом, он обратил внимание на то, что у вопроса есть "человеческое измерение".

— Одно дело депутаты, президенты, чиновники, которые ведут себя неподобающим образом. Другое дело люди, которые замерзают, — заметил председатель Комитета Госдумы.

Слуцкий не стал давать прогнозов, однако выразил убеждённость в том, что оптимальное решение проблемы будет найдено и парламентарии его поддержат.