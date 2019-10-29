Слуцкий — о перепалке Зеленского с националистами: Он там чужой
Комментируя неудачную попытку диалога украинского лидера с ветеранами АТО, он отметил, что такого исхода следовало ожидать.
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Президент Украины Владимир Зеленский весьма далёк от ситуации в Донбассе. Таким мнением поделился с Лайфом председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя неудачную попытку диалога лидера Незалежной с националистами.
— Мне кажется, что он достаточно далёк от реальной проблематики Юго-Востока. То, что произошло, достаточно закономерно. Люди рискуют жизнью, и он для них несколько чужд, — заявил парламентарий.
Слуцкий добавил, что напряжённая обстановка на юго-востоке Украины требует продолжения работы в рамках минских соглашений. Депутат подчеркнул, что встреча на уровне президентов на фоне текущей ситуации необходима.
Рассуждая о неоднозначной ситуации с газом, он обратил внимание на то, что у вопроса есть "человеческое измерение".
— Одно дело депутаты, президенты, чиновники, которые ведут себя неподобающим образом. Другое дело люди, которые замерзают, — заметил председатель Комитета Госдумы.
Слуцкий не стал давать прогнозов, однако выразил убеждённость в том, что оптимальное решение проблемы будет найдено и парламентарии его поддержат.
Напомним, что 26 октября украинский лидер Владимир Зеленский посетил город Золотое, который после разведения войск отказались покинуть ветераны националистического батальона "Азов". Глава государства даже перешёл на повышенный тон во время разговора с ними, в частности, прозвучала фраза: "Я президент, а не лох". Правда, дискуссия с радикалами не дала результатов, украинский президент в итоге уехал ни с чем. Позже Зеленский заявил, что "разговорами" войну завершить нельзя.