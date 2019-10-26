Зеленский о своей перепалке с националистами: Разговорами войну не закончить

По заверениям украинского лидера, он и его команда ищут вариант завершения конфликта в регионе, но "капитулировать" не собираются.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл некоторые подробности своего весьма эмоционального разговора с украинскими националистами на позициях в Донбассе. В "Фейсбуке" он рассказал, что во время посещения населённого пункта Золотое узнал от местных жителей, что в один из домов на окраине заселились вооружённые люди. При этом, согласно недавно подписанным соглашениям сторон, с территории посёлка должны быть выведены все войска.

— Решил поговорить с ними сам. Некоторые разговоры получились эмоциональными. Кто-то был готов и дальше говорить и искать недопонимание. Но только разговорами войну не закончить, — написал Зеленский.

Как сообщал Лайф, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из Золотого и Петровского районов. Однако украинская сторона сорвала процесс — прежде всего из-за подразделений украинских националистов, отказывающихся покидать свои позиции.

Для урегулирования конфликта с националистами Зеленский лично приехал к ним на позиции. На кадрах с этой встречи видно, как президент Украины не смог сдержать эмоции во время разговора, говорил, что он лидер страны, а не лох, но в итоге уехал ни с чем.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что украинский лидер не может обеспечить разведение сил в Донбассе именно из-за того, что президенту Незалежной мешают силы националистов.