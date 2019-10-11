Путин указал на неспособность Зеленского обеспечить отвод сил: Ну не может!

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил в Донбассе. В частности, Зеленскому мешают силы националистов, пояснил лидер страны на заседании Совета глав государств СНГ.

— Но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может! Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдёт с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит, — отметил Путин.

Глава государства добавил, что в этой ситуации нужно проявить "политическую волю".

Путин также напомнил, что представители ЛНР и ДНР уже несколько раз подавали сигналы, что готовы к разведению сил, однако со стороны Киева не последовало никакого ответа.

Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия.